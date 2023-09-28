26 вересня в Україні відгриміла музична премія MUZVAR AWARDS-2023, куди завітало чимало виконавців – як давно відомих, так і молодих. Серед них була і співачка Alyosha.
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Alyosha на музичній премії
Артистка з'явилась на червоній доріжці не в компанії чоловіка, а разом з Владом Дарвіним. Незабаром у них вийде спільний трек.
Співачка позувала перед камерами у подовженому чорному жакеті з довгою бордово-червоною бахромою. Вона доповнила образ чорними туфлями, сережками та кольє. Alyosha зібрала волосся у хвіст та довершила образ макіяжем.
Приємні зустрічі з колегами, багато нової української музики, відчуття, ніби повернулись в щасливий мирний час. Ну і, звісно, прем'єри! Зовсім скоро ви почуєте нашу нову пісню "Причастя",
– поділилась враженнями Alyosha.
Alyosha на музичній премії: відео
Місяць тому Alyosha повернулась
Близько півтора року Alyosha разом з дітьми жила у США у батьків Тараса Тополі. Та цього року, на початку вересня, вона повернулась до України. Діти зіркового подружжя будуть навчатися в українській школі.
Alyosha пояснила, що сім'я довше вже не могла перебувати у розлуці – саме тому вона вирішила повернутись додому. Співачка вважає, що може втратити більше, якщо не приїде до чоловіка в Україну.