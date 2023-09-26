У рекомендаціях часто можна побачити відео під цю пісню. Зокрема, жінки воїнів ЗСУ запустили новий тренд і ролики під хештегом #спикотикумилий мають вже понад 9 мільйонів переглядів, пише 24 Канал.

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Пісня Тарабарової та військового заполонила тренди тіктока

Під звук знімають різні відео, хтось танцює, хтось просто підспівує. До того ж можна побачити відео за участі українських військових.

Проте наймилішими виявились ролики, які публікуть жінки воїнів ЗСУ. Вони під пісню Тарабарової та Берестовго знімають своїх дітей, які сплять або просто лежать, загорнувшись у форму татів-військових.

Історія створення пісні "Спи котику милий"

Ще в січні мережу розчулило відео від військовослужбовця Олега Берестового. У нього народився син, тож коли чоловік приїхав додому, то присвятив своєму малюку колискову.

Згодом він поділився роликом, як співає немовляті пісню. На відео видно, як малеча спить під колискову тата-військового, заснувши на його гітарі. Часом малюк теж робить рухи ручками, немов відчуваючи ритм пісні.

Це відео побачила Світлана Тарабарова. Пізніше вона зв'язалася з військовим через соцмережі й запропонувала заспівати разом. І вже 18 серпня відбувся реліз їхньої пісні та кліпу до неї.

Що цікаво, усі кошти від монетизації треку "Спи, котику милий" підуть на допомогу підрозділу Олега Берестового.