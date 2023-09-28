26 сентября в Украине отгремела музыкальная премия MUZVAR AWARDS-2023, куда приехало немало исполнителей – как давно известных, так и молодых. Среди них была и певица Alyosha.

Интересно "Спи, котик милый": женщины воинов ВСУ запустили новый тренд в токтоке под песню Тарабаровой

Alyosha на музыкальной премии

Артистка появилась на красной дорожке не в компании мужчины, а вместе с Владом Дарвиным. В скором времени у них выйдет общий трек.

Певица позировала перед камерами в удлиненном черном жакете с длинной бордово-красной бахромой. Она дополнила образ черными туфлями, серьгами и колье. Alyosha собрала волосы в хвост и завершила образ макияжем.

Приятные встречи с коллегами, много новой украинской музыки, ощущение, что вернулись в счастливое мирное время. Ну и, конечно, премьеры! Совсем скоро вы услышите нашу новую песню "Причастие",

– поделилась впечатлениями Alyosha.

Alyosha на музыкальной премии: видео

Интересно, что Alyosha сейчас размышляет над изменением псевдонима. Недавно она обратилась к поклонникам с просьбой предложить свои варианты нового сценического имени. Чаще всего ей предлагают сменить псевдоним на настоящее имя – Елена Тополя.

Месяц назад Alyosha вернулась

Около полутора лет Alyosha вместе с детьми жила в США у родителей Тараса Тополи. Но в этом году, в начале сентября, она вернулась в Украину. Дети звездных супругов будут учиться в украинской школе.

Alyosha объяснила, что семья дольше уже не могла находиться в разлуке – именно поэтому она решила вернуться домой. Певица считает, что может потерять больше, если не приедет к мужу в Украину.