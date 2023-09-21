Мені трохи зривало дах, – Alyosha зізналася, чи думала про розлучення з Тарасом Тополею
Джерело:"Слава +"
Українська співачка Alyosha розповіла про проблеми у шлюбі з Тарасом Тополею. Найскладніше для них було жити окремо під час повномасштабної війни. Проте розлучатися зіркова пара не планує.
Олена зізналася, що вони з чоловіком ніколи не переживали кризи у стосунках, але у них теж бувають серйозні сварки. Днями зіркова сім'я воз’єдналася – Alyosha з дітьми повернулася до України.
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Чи думала Alyosha про розлучення
Олена Тополя не приховує – іноді може сказати чоловікові щось образливе, про що потім шкодує. Втім, пара завжди мириться і навіть не думає про розлучення.
Ми ніколи не хотіли розлучитися. У нас були питання, якісь ситуації, але розійтися ми ніколи не хотіли. І з його боку, і з мого – щоб не сталося, такої думки немає,
– відповіла співачка.
Alyosha зізналася, що іноді підколює Тараса Тополю, може сама собі щось додумати, накрутити.
"У мене є така риса, яка мені самій не подобається, але я працюю над цим. Я завжди йду першою на примирення, і я завжди перепрошую", – розповіла вона.
Найскладніший період в житті пари
Артистка відверто каже, найскладніший період їхнього шлюбу – коли Alyosha жила з дітьми в США, а Тарас був в Україні. Олена сердилася, що чоловік не поруч.
Проте подружжю вдалося пережити цей період, адже вони постійно були на зв'язку.
Мені трошки зривало дах. Я дуже сумувала за ним. Не знаю, як пояснити це почуття, коли ти розумієш, що є можливість бути разом, але цього чомусь не відбувається. І це мене просто злило, я могла щось видати, а його це теж бісило,
– пригадала дружина Тополі.
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Що про стосунки говорив Тарас Тополя
Нещодавно співак висловився про стосунки на відстані. Він підтвердив, що це складно. На його думку, проблема не в зміні ставлення одне до одного, а в тому – що тебе немає поруч з коханою людиною.
Тарас також говорив, що для нього означає кохання до Олени.
Для мене кохання – це все, навіть просто поїхати поміняти масло чи резину в її машині. Такі речі, коли ти, як чоловік, береш на себе відповідальність. З боку це виглядає ніби рутина, але це фундаментальний прояв любові. У будь-якій ситуації вона знає, що я поруч,
– заявляв Тополя.
Alyosha та Тарас Тополя вже тричі стали батьками. У 2013 році у них народився первісток Роман. Ще через 2 роки з'явився син Марк. А у 2020 році з’явилася на світ донечка Марія.