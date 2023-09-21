Елена призналась, что они с мужем никогда не переживали кризиса в отношениях, но у них тоже бывают серьезные ссоры. На днях звездная семья воссоединилась. Alyosha с детьми вернулась в Украину.

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Думала ли Alyosha о разводе

Елена Тополя не скрывает – иногда может сказать мужчине что-то обидное, о чем потом жалеет. Впрочем, пара всегда мирится и даже не думает о разводе.

Мы никогда не хотели развестись. У нас были вопросы, какие-то ситуации, но разойтись мы никогда не хотели. И с его стороны, и с моей – чтобы не произошло, такого мнения нет,

– ответила певица.

Alyosha призналась, что иногда подкалывает Тараса Тополю, может сама себе что-то додумать, накрутить.

"У меня есть такая черта, которая мне самой не нравится, но я работаю над этим. Я всегда иду первым на примирение, и я всегда извиняюсь", – рассказала она.

Самый сложный период в жизни пары

Артистка откровенно говорит, самый сложный период брака – когда Alyosha жила с детьми в США, а Тарас был в Украине. Елена сердилась, что мужчина не рядом.

Однако супругам удалось пережить этот период, ведь они постоянно были на связи.

Мне немного срывало крышу. Я очень скучала по нему. Не знаю, как объяснить это чувство, когда ты понимаешь, что есть возможность быть вместе, но этого почему-то не происходит. И это меня просто злило, я могла что-то выдать, а его это тоже бесило,

– вспомнила жена Тополи.

Смотрите интервью с Alyosha: видео

Что об отношениях говорил Тарас Тополя

Недавно певец высказался об отношениях на расстоянии. Он подтвердил, что это сложно. По его мнению, проблема не в изменении отношения друг к другу, а в том, что тебя нет рядом с любимым человеком.

Тарас также говорил, что для него означает любовь к Елене.

Для меня любовь – это все, даже просто поехать сменить масло или резину в ее машине. Такие вещи, когда ты как мужчина берешь на себя ответственность. Со стороны это выглядит как рутина, но это фундаментальное проявление любви. В любой ситуации она знает, что я рядом,

– заявлял Тополя.

Справка! Тарас и Елена познакомились на концерте, после чего между ними завязалась дружба. Лишь впоследствии пара поняла, что это любовь, но решила скрывать свои отношения от публики. О свадьбе они сообщили постфактуму.



Alyosha и Тарас Тополя уже трижды стали родителями. В 2013 году у них родился первенец Роман. Спустя еще 2 года появился сын Марк. А в 2020 году появилась на свет дочь Мария.