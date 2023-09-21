Олена зізналася, що вони з чоловіком ніколи не переживали кризи у стосунках, але у них теж бувають серйозні сварки. Днями зіркова сім'я воз’єдналася – Alyosha з дітьми повернулася до України.

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Чи думала Alyosha про розлучення

Олена Тополя не приховує – іноді може сказати чоловікові щось образливе, про що потім шкодує. Втім, пара завжди мириться і навіть не думає про розлучення.

Ми ніколи не хотіли розлучитися. У нас були питання, якісь ситуації, але розійтися ми ніколи не хотіли. І з його боку, і з мого – щоб не сталося, такої думки немає,

– відповіла співачка.

Alyosha зізналася, що іноді підколює Тараса Тополю, може сама собі щось додумати, накрутити.

"У мене є така риса, яка мені самій не подобається, але я працюю над цим. Я завжди йду першою на примирення, і я завжди перепрошую", – розповіла вона.

Найскладніший період в житті пари

Артистка відверто каже, найскладніший період їхнього шлюбу – коли Alyosha жила з дітьми в США, а Тарас був в Україні. Олена сердилася, що чоловік не поруч.

Проте подружжю вдалося пережити цей період, адже вони постійно були на зв'язку.

Мені трошки зривало дах. Я дуже сумувала за ним. Не знаю, як пояснити це почуття, коли ти розумієш, що є можливість бути разом, але цього чомусь не відбувається. І це мене просто злило, я могла щось видати, а його це теж бісило,

– пригадала дружина Тополі.

Дивіться інтерв'ю з Alyosha: відео

Що про стосунки говорив Тарас Тополя

Нещодавно співак висловився про стосунки на відстані. Він підтвердив, що це складно. На його думку, проблема не в зміні ставлення одне до одного, а в тому – що тебе немає поруч з коханою людиною.

Тарас також говорив, що для нього означає кохання до Олени.

Для мене кохання – це все, навіть просто поїхати поміняти масло чи резину в її машині. Такі речі, коли ти, як чоловік, береш на себе відповідальність. З боку це виглядає ніби рутина, але це фундаментальний прояв любові. У будь-якій ситуації вона знає, що я поруч,

– заявляв Тополя.

Довідка! Тарас та Олена познайомилися на концерті, після цього між ними зав'язалась дружба. Лише згодом пара зрозуміла, що це кохання, але вирішила приховувати свої стосунки від публіки. Про весілля вони повідомили постфактум.



Alyosha та Тарас Тополя вже тричі стали батьками. У 2013 році у них народився первісток Роман. Ще через 2 роки з'явився син Марк. А у 2020 році з’явилася на світ донечка Марія.