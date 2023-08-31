"Яка радість": Alyosha з трьома дітьми повертається в Україну - миле фото в аеропорту

З початком повномасштабного вторгнення Alyosha та її діти переїхали до США, де проживали у мами Тараса Тополі. Водночас сам співак залишився в Україні та став на захист Батьківщини. Проте після півтора року війни дружина лідера гурту "Антитіла" разом з двома синами та донькою вирішила повернутися додому.

Лише нещодавно у новому інтерв'ю про це розповів Тарас Тополя. Як зазначив артист, вже з 1 вересня його діти підуть до школи та садочку. Тож, ймовірно, сім'я співака повертається до України назавжди.

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Alyosha з дітьми повертається в Україну

У своєму інстаграмі виконавиця показала фото в дорозі. Вона зафіксувала радісну мить зі своїми трьома дітьми, коли ті сиділи в аеропорту. Помітно, що на цій світлині Роман і Марк з мамою виглядали щасливими. Лише маленька Марія відвернула голову в інший бік, тому важко розпізнати її емоції.

Реакція мережі

У коментарях під публікацією фани побажали щасливої дороги артистці з дітьми:

"З Богом!";

"Яка радість!";

"Щасливо долетіти, мої найдорожчі";

"Легкої дороги на рідну землю";

"Хай Бог помагає";

"Щасливої дороги! Успіхів";

"Хай все буде добре, хай щастить";

"Вас тут чекають";

"Гарного польоту".

Перебування Alyosha з дітьми за кордоном: що відомо

Після 24 лютого 2022 року співачка кілька тижнів провела на Заході України, втім, все ж задля безпеки дітей переїхала до США.

За кордоном дружина та діти Тараса жили з його мамою та вітчимом.

У місяць на життя артистці з дітьми потрібно було близько тисячі доларів, оскільки за житло та продукти вони не платили, бо жили з ріднею. Однак Тополя наголосив, що попри це Олена там також заробляла.

У жовтні минулого року чоловік вперше з початку великої війни зустрівся з дітьми, вони не бачилися понад півроку. Він полетів до США після того, як за наказом головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного гурт "Антитіла" вивели з Харківської області.

Як Тополя та Alyosha переживали стосунки на відстані

У нещодавньому інтерв'ю співак зізнався, що для них це було складно.

"Важко не через те, що у нас змінилося ставлення один до одного. Олені місяцями не було як притулитися до чоловіка, їй не вистачає ніжності. Та й секс, ми з Оленою маємо пристрасть, любимо одне одного", – зазначив Тарас.

Водночас він наголосив, що у них з дружиною збереглася довіра.

"У будь-якій ситуації вона знає, що я поруч", – додав Тополя.