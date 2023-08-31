Лише нещодавно у новому інтерв'ю про це розповів Тарас Тополя. Як зазначив артист, вже з 1 вересня його діти підуть до школи та садочку. Тож, ймовірно, сім'я співака повертається до України назавжди.
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Alyosha з дітьми повертається в Україну
У своєму інстаграмі виконавиця показала фото в дорозі. Вона зафіксувала радісну мить зі своїми трьома дітьми, коли ті сиділи в аеропорту. Помітно, що на цій світлині Роман і Марк з мамою виглядали щасливими. Лише маленька Марія відвернула голову в інший бік, тому важко розпізнати її емоції.
Реакція мережі
У коментарях під публікацією фани побажали щасливої дороги артистці з дітьми:
- "З Богом!";
- "Яка радість!";
- "Щасливо долетіти, мої найдорожчі";
- "Легкої дороги на рідну землю";
- "Хай Бог помагає";
- "Щасливої дороги! Успіхів";
- "Хай все буде добре, хай щастить";
- "Вас тут чекають";
- "Гарного польоту".
Перебування Alyosha з дітьми за кордоном: що відомо
- Після 24 лютого 2022 року співачка кілька тижнів провела на Заході України, втім, все ж задля безпеки дітей переїхала до США.
- За кордоном дружина та діти Тараса жили з його мамою та вітчимом.
- У місяць на життя артистці з дітьми потрібно було близько тисячі доларів, оскільки за житло та продукти вони не платили, бо жили з ріднею. Однак Тополя наголосив, що попри це Олена там також заробляла.
- У жовтні минулого року чоловік вперше з початку великої війни зустрівся з дітьми, вони не бачилися понад півроку. Він полетів до США після того, як за наказом головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного гурт "Антитіла" вивели з Харківської області.
Як Тополя та Alyosha переживали стосунки на відстані
У нещодавньому інтерв'ю співак зізнався, що для них це було складно.
"Важко не через те, що у нас змінилося ставлення один до одного. Олені місяцями не було як притулитися до чоловіка, їй не вистачає ніжності. Та й секс, ми з Оленою маємо пристрасть, любимо одне одного", – зазначив Тарас.
Водночас він наголосив, що у них з дружиною збереглася довіра.
"У будь-якій ситуації вона знає, що я поруч", – додав Тополя.