Только недавно в новом интервью об этом рассказал Тарас Тополя. Как отметил артист, уже с 1 сентября его дети пойдут в школу и садик. Так что, вероятно, семья певца возвращается в Украину навсегда.
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Alyosha с детьми возвращается в Украину
В своем инстаграмме исполнительница показала фото в дороге. Она зафиксировала радостный миг со своими тремя детьми, когда они сидели в аэропорту. Примечательно, что на этой фотографии Роман и Марк с мамой выглядели счастливыми. Лишь маленькая Мария отвернула голову в другую сторону, поэтому трудно распознать ее эмоции.
Реакция сети
В комментариях под публикацией фаны пожелали счастливого пути артистке с детьми:
- "С Богом!";
- "Какая радость!";
- "Счастливо долететь, мои самые дорогие";
- "Легкой дороги на родную землю";
- "Пусть Бог помогает";
- "Счастливого пути! Удачи";
- "Пусть все будет хорошо, пусть повезет";
- "Вас здесь ждут";
- "Хорошего полета".
Пребывание Alyosha с детьми за границей: что известно
- После 24 февраля 2022 года певица несколько недель провела на Западе Украины, но ради безопасности детей переехала в США.
- За границей жена и дети Тараса жили с его мамой и отчимом.
- В месяц на жизнь артистке с детьми потребовалось около тысячи долларов, поскольку за жилье и продукты они не платили, потому что жили с родней. Однако Тополя подчеркнул, что, несмотря на это, Елена там также зарабатывала.
- В октябре прошлого года мужчина впервые с начала войны встретился с детьми, они не виделись более полугода. Он улетел в США после того, как по приказу главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного группу "Антитела" вывели из Харьковской области.
Как Тополя и Alyosha переживали отношения на расстоянии
В недавнем интервью певец признался, что для них это было сложно.
"Трудно не потому, что у нас изменилось отношение друг к другу. Елене месяцами не было как прижаться к мужчине, ей не хватает нежности. Да и секс, мы с Еленой имеем страсть, любим друг друга", – отметил Тарас.
В то же время он подчеркнул, что у них с женой сохранилось доверие.
"В любой ситуации она знает, что я рядом", – добавил Тополя.