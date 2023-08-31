Только недавно в новом интервью об этом рассказал Тарас Тополя. Как отметил артист, уже с 1 сентября его дети пойдут в школу и садик. Так что, вероятно, семья певца возвращается в Украину навсегда.

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Alyosha с детьми возвращается в Украину

В своем инстаграмме исполнительница показала фото в дороге. Она зафиксировала радостный миг со своими тремя детьми, когда они сидели в аэропорту. Примечательно, что на этой фотографии Роман и Марк с мамой выглядели счастливыми. Лишь маленькая Мария отвернула голову в другую сторону, поэтому трудно распознать ее эмоции.

Реакция сети

В комментариях под публикацией фаны пожелали счастливого пути артистке с детьми:

"С Богом!";

"Какая радость!";

"Счастливо долететь, мои самые дорогие";

"Легкой дороги на родную землю";

"Пусть Бог помогает";

"Счастливого пути! Удачи";

"Пусть все будет хорошо, пусть повезет";

"Вас здесь ждут";

"Хорошего полета".

Пребывание Alyosha с детьми за границей: что известно

После 24 февраля 2022 года певица несколько недель провела на Западе Украины, но ради безопасности детей переехала в США.

За границей жена и дети Тараса жили с его мамой и отчимом.

В месяц на жизнь артистке с детьми потребовалось около тысячи долларов, поскольку за жилье и продукты они не платили, потому что жили с родней. Однако Тополя подчеркнул, что, несмотря на это, Елена там также зарабатывала.

В октябре прошлого года мужчина впервые с начала войны встретился с детьми, они не виделись более полугода. Он улетел в США после того, как по приказу главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного группу "Антитела" вывели из Харьковской области.

Как Тополя и Alyosha переживали отношения на расстоянии

В недавнем интервью певец признался, что для них это было сложно.

"Трудно не потому, что у нас изменилось отношение друг к другу. Елене месяцами не было как прижаться к мужчине, ей не хватает нежности. Да и секс, мы с Еленой имеем страсть, любим друг друга", – отметил Тарас.

В то же время он подчеркнул, что у них с женой сохранилось доверие.

"В любой ситуации она знает, что я рядом", – добавил Тополя.

Полную историю любви Тараса Тополи и Alyosha ищите в материале 24 Канала.