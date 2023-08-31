Друг України та прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон позував у стильній вишиванці. Його фото опублікував український бренд DAMIRLI – його засновницею є дизайнерка Ельвіра Гасанова.
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Борис Джонсон приміряв вишиванку
Борис Джонсон позував перед камерою у білій вишиванці. Комірець та манжети сорочки прикрашала вишивка синьо-жовтими нитками.
На серці натомість красувалась вишита мапа України теж у кольорах українського прапора. Судячи з усмішки на обличчі експрем'єра, Борису Джонсону сподобалося вбрання.
Борис Джонсон / Фото з інстаграму DAMIRLI
Світові зірки у вбраннях українських брендів
- Бейонсе вже вдруге приміряє індивідуальний образ повністю від українського бренду FROLOV. На виступ у Лас-Вегасі артистка одягнула металеве мініплаття, верхня частина якого трансформувалася у боді з вишитим вручну серцем.
- Королева Іспанії Летиція на захід у Мадриді одягнула вишиванку від українського бренду Etnodim. Це розкішна червона сорочка з чорно-білою вишивкою.
- Гейлі Бібер на вечерю з чоловіком обрала бузкову сукню-комбінацію. Це вбрання українського бренду Anna October.