Нарешті вся сім'я в зборі: Тарас Тополя показав миле фото з Alyosha та дітьми в Україні

Співачка Alyosha нарешті повернулася додому. Дружина Тараса Тополі разом з дітьми півтора року жила в США. Тепер сім'я вирішила воз'єднатися в Україні. Лідер гурту "Антитіла" показав щасливе фото.

Ще наприкінці серпня стало відомо, що Alyosha повертається додому. Про це розповів сам Тарас Тополя. За його словами, діти будуть навчатися в українській школі.

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Сім'я нарешті разом

Лише 4 вересня Тополя в інстаграмі опублікував кадр з дружиною та двома синами. Найменшу донечку Марію сім'я вирішила не показувати.

Зіркова сім'я позувала на вулиці. Біля батьків стояли Роман і Марк. Схоже, хлопці дуже скучили за татом, адже на світлині з посмішками на обличчах тулилися до Тараса Тополі.



Тополя показався з дружиною та дітьми в Україні / Фото з його інстаграму

Співак з гурту "Антитіла" лаконічно підписав кадр: "Вдома. Щасливі всі, а кохана Alyosha особливо".

Раніше Тарас Тополя зізнавався, що його дружині Олені страшно повертатися до України, адже тут триває війна. Співак запевнив – буде примушувати сім'ю ховатися в укриття під час ракетних атак. За його словами, зіркові батьки вже організували "безпечне" місце вдома.

Реакція мережі

Шанувальники артистів дуже зраділи спільному фото. У коментарях під публікацією фани висловили приємні слова зірковій сім'ї:

"Вітаю вдома".

"Прекрасні".

"Гарне подружжя".

"Супер! Які ви гарні!"

"А ще ж однієї "топольки: не вистачає".

"Чудова українська сім'я – патріотична, талановита, гарна!"

Alyosha з дітьми жила за кордоном: що відомо