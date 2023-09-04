Еще в конце августа стало известно, что Alyosha возвращается домой. Об этом рассказал сам Тарас Тополя. По его словам, дети будут обучаться в украинской школе.
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Семья наконец-то вместе
Только 4 сентября Тополя в инстаграмме опубликовал кадр с женой и двумя сыновьями. Младшую дочь Марию семья решила не показывать.
Звездная семья позировала на улице. Возле родителей стояли Роман и Марк. Похоже, парни очень соскучились по папе, ведь на фотографии с улыбками на лицах прижимались к Тарасу Тополе.
Тополя показался с женой и детьми в Украине / Фото с его инстаграммы
Певец из группы "Антитела" лаконично подписал кадр: "Дома. Счастливы все, а любимая Alyosha особенно".
Ранее Тарас Тополя признавался, что его жене Елене страшно возвращаться в Украину, ведь здесь идет война. Певец заверил – будет принуждать семью прятаться в укрытие во время ракетных атак. По его словам, звездные родители уже организовали "безопасное" место дома.
Реакция сети
Поклонники артистов очень обрадовались общему фото. В комментариях под публикацией фаны написали приятные слова звездной семье:
- "Приветствую дома".
- "Прекрасные".
- "Хорошие супруги".
- "Супер! Как вы хороши!"
- "А еще одной "топольки: не хватает".
- "Великолепная украинская семья – патриотическая, талантливая, красивая!"
Alyosha с детьми жила за границей: что известно
- После 24 февраля 2022 певица несколько недель провела на Западе Украины. Впоследствии для безопасности детей Елена переехала в США.
- За границей жена и дети Тараса жили с его мамой и отчимом. Провела звездная семья там около полутора лет. Тополя только несколько раз видел детей за это время.
- В октябре прошлого года мужчина впервые с начала войны встретился с детьми, они не виделись более полугода. Он улетел в США после того, как группу "Антитела" вывели с фронта на Харьковщине.
- Интересно, что Alyosha рассказывала о расходах семьи. На жизнь артистке с детьми в США потребовалось около тысячи долларов, поскольку за жилье и продукты они не платили, потому что жили с родней.