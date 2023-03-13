Напомним, что пара вместе уже 10 лет. На 14 февраля Тарас и Елена тронули сеть волшебными словами любви и показали милые фото.

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Они уже трижды стали родителями. В 2013 году у них родился первенец Роман. Спустя еще 2 года появился сын Марк. А в 2020 году появилась на свет долгожданная дочь, которую назвали Марией.

Тарас Тополя и Alyosha редко говорят о своей личной жизни, поэтому не часто в соцсетях можно увидеть фото их детей. И если старших супругов поклонники уже знают, то лица 2-летней Марии звезды почти не показывали.

Но на днях певица в своем Инстаграмме обнародовала фото дочери, хоть и скрыла ее лицо. Маленькую Марию она сфотографировала со спины.

На фотографии девочка смотрит в окно. Дочь Alyosha и Тараса Тополи одета в желтое платье, а ее волосы заплетены в две косички и связаны желтым и синим бантиком.

Тарас Тополя отреагировал на фото

Звездный папа тоже понравился фото и написал комментарий. "Мария Тарасовна – желто-голубая красавица", – прокомментировал он. Артист даже перепостил это фото в свою сторис.



Тарас Тополя перепости фото дочери / Скриншот сторис

Фанаты поставили тысячи лайков, а в комментариях отметили, что девочка растет настоящей украинкой. Что пишут поклонники:

"Вау, как быстро малыши выросли".

"Наша красавица Маша, настоящая украиночка. Мира, добра и победы".

"Маленькая красотка".

"Милое фото".

Напомним, что после 24 февраля артистка с детьми переехала в США где живет мама Тараса. А Тополь стал на защиту Украины – вступил в ряды территориальной обороны. Лишь осенью ему удалось впервые за эти месяцы обнять детей.