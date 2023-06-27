Сину Анни Кошмал виповнилося 5 років. Акторка звернулася до хлопчика в Інстаграмі та поділилася спільним фото.

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Кошмал написала зворушливі слова Михайлу: "П'ять років материнства, безмежної любові та дружби! З днем народження, мій котику".



Анна Кошмал з сином / Фото з її інстаграму

Зіркова мама влаштувала для сина дитячу вечірку, на яку хлопчик запросив своїх друзів. На святі був і фокусник, який розважав малечу.



Син Анни Кошмал / Фото з її інстаграму

Після конкурсів діти ласувати тортом із зображенням мультиплікаційних героїв.



Син Анна Кошмал відсвяткував день народження / Фото з її інстаграму

Додамо, що кілька днів тому Анна Кошмал присвятила пост сину. Вона запевнила, що хлопчик – її вчитель та друг.

Друг – той, хто дає повну свободу бути собою, той, хто розкриває в мені найкращі якості. Люблю,

– написала акторка.

Мама показала фото, як медитувала разом з хлопчиком.



Анна Кошмал з сином / Фото з її інстаграму

До слова, телеведучий Даніель Салем, який зараз служить в ЗСУ, розчулив мережу відео зустрічі зі своєю донечкою. Чоловік вперше за час повномасштабної війни зміг побачити 8-річну Санту.