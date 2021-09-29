Alyona Alyona вперше вийшла у світ з бойфрендом

Українська реперка Alyona Alyona вперше з'явилася на публіці разом із коханим. Її обранцем став тіктокер Денис. Зірка зізналася, що зараз живе з бойфрендом у його квартирі, однак досі не може звикнути до цього.

Закохані разом побували на церемонії вручення нагород National Bloggers Awards. Вперше за час стосунків артистка розсекретила, хто полонив її серце.

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Alyona Alyona про коханого

Раніше виконавиця розповідала, що вже живе разом із Денисом. Тепер зізналася, що дуже незвично, адже він перший хлопець, до якого вона наважилася переїхати.

"У нього менше житло, ніж те, що було в мене. Я маю багато речей, їх потрібно кудись дівати. Тому важко. Але, можливо, інколи треба опуститися нижче, щоб потім піднятися ще вище", – поділилася реперка.



Alyona Alyona з хлопцем / Скриншот з відео

Стосунки Alyona Alyona та Дениса