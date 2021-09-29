Alyona Alyona вперше вийшла у світ з бойфрендом
Джерело:ЖВЛ
Українська реперка Alyona Alyona вперше з'явилася на публіці разом із коханим. Її обранцем став тіктокер Денис. Зірка зізналася, що зараз живе з бойфрендом у його квартирі, однак досі не може звикнути до цього.
Закохані разом побували на церемонії вручення нагород National Bloggers Awards. Вперше за час стосунків артистка розсекретила, хто полонив її серце.
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Alyona Alyona про коханого
Раніше виконавиця розповідала, що вже живе разом із Денисом. Тепер зізналася, що дуже незвично, адже він перший хлопець, до якого вона наважилася переїхати.
"У нього менше житло, ніж те, що було в мене. Я маю багато речей, їх потрібно кудись дівати. Тому важко. Але, можливо, інколи треба опуститися нижче, щоб потім піднятися ще вище", – поділилася реперка.
Alyona Alyona з хлопцем / Скриншот з відео
Стосунки Alyona Alyona та Дениса
- Про нове кохання зірка вперше розповіла у День святого Валентина. Тоді Alyona Alyona зізналася, що закохалася і нарешті стала щасливою. Однак коханого не розсекречувала.
- Згодом Alyona Alyona пояснила, що її хлопець відомий в соціальних мережах, хоче самостійно досягнути всього та показати себе в потрібний час.
- Та журналістам таки вдалося дізнатися, ким є загадковий бойфренд. Виявилося, що це та блогер Денис, який знімає провокативні ролики під ніком YOXDEN.
- На викриття Alyona Alyona не реагувала, проте після цього почала називати ім'я коханого в дописах.