Хоч Alyona Alyona родом з Кіровоградщини, проте до початку захоплення репом вона працювала вихователькою в дитсадку "Теремок" у селищі Баришівка, що на Київщині. Але після зростання популярності вона покинула цю сферу діяльності, втім, не забуває про містян, з якими вона жила кілька років.

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Каже, що кожного дня з містечка йдуть воювати на фронт чоловіки й потребують різну амуніцію.

Київська область вже вийшла з-під окупації, але все одно він (волонтерський штаб) продовжує свою роботу та допомагає різним регіонам України та напрямкам на фронті. Дуже багато військових зараз проходять через баришівський військкомат і потребують різної амуніції. І дівчата, що сидять у швейному цеху, щодня шиють плитоноски, броники, аптечки, не зупиняючись,

– розповіла Alyona Alyona і каже, що для неї це було б найкращим подарунком.



Alyona Alyona попросила допомоги для військових з Баришівки / Фото з інстаграму

Також вона наголосила, що прагне для України перемоги.

"Моє бажання єдине – щоб ми виграли цю війну та вигнали загарбників із нашої прекрасної землі", – наголосила реп-виконавиця.

Зараз Alyona Alyona перебуває у Європі. Артистка бере участь у благодійних концертах, а також проводить власні концерти. До цього дівчина займалась волонтерством в Україні. Прихильники зірки вітають її зі святом і бажають якнайшвидшої перемоги.

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