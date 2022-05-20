20 травня український артист Арсен Мірзоян святкує день народження. Він отримує привітання від друзів та колег. У соціальних мережах його привітала й дружина Тоня Матвієнко.

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Тоня Матвієнко привітала чоловіка

Виконавиця Тоня Матвієнко опублікувала фото Арсена Мірзояна та зізналась, що дуже сумує за чоловіком.

З днем народження! Живи, люби, пиши… страшна розлука, туга за тобою неймовірна… я тебе так сильно кохаю, моє сонечко. Все буде "перемога", все будемо "ми",

– написала співачка.



Арсен Мірзоян / Фото з інстаграму Тоні Матвієнко

До привітань Арсена Мірзояна доєднались і його шанувальники:

"З днем народження";

"Мої вітання";

"Вітаю вас! Всього вам найкращого";

"З днем народження! Миру, здоров'я і нових перемог";

"Миру, спокою, добра! Перемоги нам всім";

"Вітаю з іменинником! Міцного здоров’я та кохання навіки";

"З днем народження. Наснаги, здоров'я, творчих здобутків. Многая і благі літа".

Додамо, нещодавно свій день народження святкував Потап. Настя Каменських тоді опублікувала фото чоловіка та привітала його: "Я завжди мріяла про чоловіка, з яким не буде страшно, з яким буде безпечно, а головне – весело. Який окутає своїм теплом і коханням. Ти неймовірна та дуже добра людина. Я вдячна Всесвіту за тебе. Дякую за творчість, за натхнення, за світлий і позитивний вайб. Люблю тебе, мій ведмедику".

Нагадаємо, Тоня Матвієнко на другий день війни, 25 лютого, виїхала з України й приїхала до Португалії разом з доньками. Вона зупинилась у своєї куми. Там Тоня Матвієнко відсвяткувала свій день народження.

Та 6 травня Тоня Матвієнко з Уляною та Ніною приїхала з Португалії в місто Магдебург. На вокзалі їх чекала зіркова бабуся, яка прибула до Німеччини з України. Ніна Митрофанівна так засумувала за сім'єю, що не стримала сліз на пероні.