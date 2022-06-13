Віктор Павлік з нагоди особливого дня опублікував на особистій сторінці в інстаграмі нове сімейне фото та адресував коханій зворушливі слова.

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Віктор Павлік привітав дружину з днем народження

Світлину зробили під час сімейної фотосесії, яка днями відбулася в Києві. Катерина, Віктор та їхній синочок Михасик позували в сорочках кольору хакі з червоно-чорною вишивкою. Вони дивилися в камеру та щиро усміхалися, насолоджуючись митями разом.

Кохана, мама, щиро вітаємо тебе з днем народження! Бажаємо міцного здоров'я, Божого благословіння, многая літа і мирного неба! Любимо тебе!

– написав музикант під фото.



Віктор Павлік з дружиною та сином / Фото з інстаграму артиста

Катерина відповіла чоловікові, прокоментувавши його публікацію: "Дякую, коханий! За все!". В інстаграм-сторіз на особистій сторінці в інстаграмі Катерина показала 160-тисячній аудиторії підписників красиві рожеві півонії, які вранці подарував коханий.



Павлік подарував дружині півонії / Скриншот інстаграм-сторіз Катерини

Шанувальники зіркової дружини також засипають її компліментами.

"Всіх благ! Миру і перемоги!"

"Вітаю з днем народження, Катрусю! Бажаю здійснення усіх бажань! Нехай Господь оберігає та захищає вашу родину!"

"З іменинницею! Катруся класна мама! Нехай все буде добре у вас!"

"Катрусю, з днем народження! Нехай здійсняться всі мрії!"

Нагадаємо, два місяці Катерина разом з сином Михасиком була в Ізраїлі. Там дівчина гостювала в рідної сестри. Дружина Павліка не мала фінансової можливості тривалий час перебувати за кордоном, а також дуже хотіла повернутися до чоловіка. Зараз вони разом. Павлік часто виступає на благодійних концертах, а Катерина тим часом піклується про їхнього сина Михайлика, якому 15 червня виповниться один рік. Після повернення з-за кордону вона десять днів пробули в Києві, а тепер разом з рідними вирушила на Захід України, де й святкуватимуть перший день народження нащадка.