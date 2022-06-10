Українська виконавиця Alyona Alyona розповіла, що перед повномасштабним вторгненням переїхала у нову орендовану квартиру. Через війну вона вирішила залишитись з батьками в Баришівці.

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Alyona Alyona про те, як віддала речі

Реперка зізналась, що вирішила бути з рідними, тож з квартири з'їхала. Частину речей вона віддала людям, які ховались у метро в Києві.

Я за декілька разів перевезла речі, які залишились. Бо перший раз, коли ми приїхали я великий клунок згребла і віддала людям, які жили в метро, ​​думаю, їм було потрібніше, ніж мені. Всі ці брендові, фірмові речі, матрац, який я возила із собою з квартири у квартиру для гостей, все повіддавала,

– поділилась Alyona Alyona.

Зірка додала, що залишила собі ті речі, які для неї важливі: "У мене дуже багато подарунків від фанатів, дуже ціную ці речі: картини, виграні свої статуетки, звичайно, такі речі я забрала, і вони зберігатимуться вже в іншому місці".

Зауважимо, зараз Alyona Alyona займається благодійністю в Європі. Нещодавно вона приєдналась до мирної ходи у чеському місті Брно в Міжнародний день дітей.

Що зробить після перемоги України

Alyona Alyona також поділилась, що найперше зробить після того, як дізнається про перемогу України у війні. Вона хоче відновлювати зруйновані будівлі.

"Я собі бачу, що ми з командою приїдемо, і зробимо якийсь екопікнік, підемо стіни фарбувати, може з графіті об'єднаємось, і будівлі, які зараз відбудовують, замальовуємо не просто написами, а чимось гарним. Хочеться відбудовувати. Можливо, щось закупимо, привеземо в музичну школу. Як раніше ми збиралися на екопікніки та прибирали, тепер хочеться відбудовувати, зібрати всю команду на рідній, вільній землі, і зробити щось корисне, дуже сподіваюся на це".