Про те, що реперка Alyona Alyona працювала вихователькою у садку, знає чимало її фанів. Та мало кому відомо, що у віці 20 – 21 року вона була колектором.

Дивіться також Реперка Alyona Alyona записала пісню мовою жестів для людей із вадами слуху: чуттєве відео

Alyona Alyona працювала колектором

На цій посаді Alyona Alyona працювала близько трьох місяців. Співачка мала тиснути на людей, вона "вимагала" й "вибивала" борги з українців. Альона зізнається, що робота потребувала стресостійкості.

Ця робота вчить холодним контактам, вчить тебе бути іншою людиною, говорити заготовленими текстами, морально давити і вибивати борги. Якщо мене за день сорок разів не слали на три букви, то це був лайтовий день,

– з усмішкою розповіла реперка.

"Це колекторська компанія, тому ти проходиш довгу співбесіду, вчиш правила і законодавство, яке не можна порушувати — погрожувати вбивством, наприклад. Ти працюєш в рамках і просто телефонуєш, вчишся стояти на своєму. За перший місяць роботи я з 20 працівників посідала сьоме місце за успіхом".

Та Alyona Alyona не затрималась на роботі довго. Все тому, що їй доводилось далеко їздити: з рідної Баришівки до Києва.

Цікаво, що Alyona Alyona почала працювати ще з 14 років. У цьому віці вона влаштувалась у відомий косметичний бренд та продавала косметику. Але за це отримувала не кошти, а знижки, бо була неповнолітньою.

Ким працювали зірки до популярності