Українська співачка Джамала поділилась з шанувальниками спогадами про рідний Крим, який нині тимчасово окупований. Вона показала в інстаграм-сторіз архівні кадри, зроблені під час життя на півострові.

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Джамала поділилась архівними фото

Виконавиця пригадала, що задовго до своєї популярності працювала у сімейному кафе. Вона показала, який мала вигляд у 14 років.

Я працювала у сімейному кафе біля моря у Кучук Озені. 14 років мені,

– поділилась артистка.



Архівні кадри Джамали з Криму / Фото з інстаграм-сторіз

Також Джамала показала архівне сімейне фото з сестрою Евеліною та бабусею Едіє: "Вона завжди на нас чекала, коли ми приїжджали з Києва влітку".



Архівні кадри Джамали з Криму / Фото з інстаграм-сторіз

Що Джамала розповідала про Крим

У річницю псевдореферендуму на півострові Джамала вкотре підкреслила, що Крим – це Україна. Вона підкреслила, що супротив Росії там щоразу більшає. Співачка згадувала, що з болем зустріла новину про окупацію, тому збиралась з людьми на Майдані, влаштовувала мітинги й концерти.

Артистка розповідала, що ті її знайомі й близькі, які залишилися в Криму, звісно ж, не радіють від життя з Росією. Їм більше підіймають настрій вибухи, які свідчать про те, що скоро Крим повернеться до України.