Відома українська співачка Ірина Білик не одразу отримала можливість займатися музикою. Попри це, вона завжди мріяла про кар'єру артистки та співачки.

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Ірина Білик про свою першу роботу

Виконавиця розповіла, що від здійснення мрій її часто відмовляла мама. Ненька Ірини Білик тоді казала, що для кар'єри артистки треба мати "блат і гроші". Батьки співачки були звичайними працівниками на заводі.

Тому Ірина Білик вирішила працювати у київському ЖЕКу. Там її влаштували секретаркою.

Я не вміла друкувати, тому мені доводилося вдавати, що я вмію це робити,

– зізналась артистка.

Знаменитість додала, що на першу зарплатню мріяла купити собі багато локшини, щоб нарешті наїстися: "Я думала, що це буде найкращий день мого життя".



Ірина Білик / Фото з інстаграму Ірини Білик

Зазначимо, що молодший син Ірини Білик розпочав модельну "кар'єру" у свої 5 років. Табріз нещодавно знявся у рекламній фотосесії. Вперше хлопчик отримав гонорар – він заробив 1000 гривень. На ці гроші 5-річний Табріз купив робота-трансформера, пастилу та смурфика.