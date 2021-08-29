Відома українська співачка Ірина Білик не одразу отримала можливість займатися музикою. Попри це, вона завжди мріяла про кар'єру артистки та співачки.
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Ірина Білик про свою першу роботу
Виконавиця розповіла, що від здійснення мрій її часто відмовляла мама. Ненька Ірини Білик тоді казала, що для кар'єри артистки треба мати "блат і гроші". Батьки співачки були звичайними працівниками на заводі.
Тому Ірина Білик вирішила працювати у київському ЖЕКу. Там її влаштували секретаркою.
Я не вміла друкувати, тому мені доводилося вдавати, що я вмію це робити,
– зізналась артистка.
Знаменитість додала, що на першу зарплатню мріяла купити собі багато локшини, щоб нарешті наїстися: "Я думала, що це буде найкращий день мого життя".
Ірина Білик / Фото з інстаграму Ірини Білик
Зазначимо, що молодший син Ірини Білик розпочав модельну "кар'єру" у свої 5 років. Табріз нещодавно знявся у рекламній фотосесії. Вперше хлопчик отримав гонорар – він заробив 1000 гривень. На ці гроші 5-річний Табріз купив робота-трансформера, пастилу та смурфика.