Раніше Тарас Цимбалюк розповів про акторську кар’єру під час війни. За його словами, тепер дедалі більше глядачів почали цінувати вистави.

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Український актор показав, який вигляд мав у студентські роки. На фото Тарас зображений на футбольному стадіоні. За його словами, тоді він навчався на першому курсі, а паралельно підпрацьовував стюардом (слідкував за безпекою під час матчу).

"Це перший курс – 2007 рік. Підпрацьовував стюардом на футбольних матчах", – зазначив Тарас.



Тарас Цимбалюк, 2007 рік / Скриншот з його інстаграм-сторіс

Наступне фото, яким поділився актор, буде зроблене через 4 роки – у 2011. На знімку актора важко впізнати. Його волосся було довге та кучеряве, а він був доволі худим.



Тарас Цимбалюк, 2011 рік / Скриншот з його інстаграм-сторіс

До слова, раніше Тарас Цимбалюк поділився своїми думками після того, як йому прийшла повістка. Він визнав, що готовий піти туди, де почуватиметься впевнено й буде навчений. Наразі Тарас Цимбалюк пройшов медогляд та очікує.

"Коли тобі пише якийсь диванний критик, в якого піна з рота: "Йди на передок, йди в окоп". Я не хочу людині пояснювати, що своєю медійністю я можу набагато більше користі принести, будучи тут", – висловився актор.