На своїй сторінці в Instagram реперка опублікувала відео, у якому вона разом із організацією "Відчуй" створили коротенький кліп, де жестовою мовою виконали пісню. Раніше вона розчулила мережу треком про Маріуполь.

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В описі до відео Alyona Alyona написала, що мріє про те, щоб музику могли слухати та відчувати всі, незважаючи на фізіологічні особливості.

Також вона закликала підписників записувати свої власні відео під цю пісню та робити субтитри, щоб українська музика лунала скрізь.

Шанувальники артистки були в захваті від її ідеї. В коментарях вони висловили своє захоплення:

"Вау, це крута ініціатива!"

"Для нас дуже важливо, дякую що ви об’єдналися з нами".

"Який надихаючий задум!"

"Боже, який талант в Альони Альона".

"Браво, я пишаюсь тим , що людей з інвалідністю починають приймати в соціумі".

"Боже, як це красиво".

"Ого! Це дуже круто! Сміливий крок до безбар'єрного світу".

Згодом реперка опублікувала частинку пісні "Не втратимо зв’язок" вже зі словами. Вона зазначила, що прем’єра відбудеться 14 квітня.

До слова, раніше Alyona Alyona поділилась, що найперше зробить після перемоги України у війні. Вона сказала, що хоче допомогти відновлювати зруйновані будівлі.

"Я собі бачу, що ми з командою приїдемо, і зробимо якийсь екопікнік, підемо стіни фарбувати, може з графіті об'єднаємось, і будівлі, які зараз відбудовують, замальовуємо не просто написами, а чимось гарним. Хочеться відбудовувати", – розповіла реперка.