Українська продюсерка Олена Мозгова висловилась стосовно оголеного фото реперки Alyona Alyona, де вона прикрила тіло українським прапором за прикладом американської виконавиці Lizzo. За словами Мозгової, Alyona Alyona слід прочитати Кримінальний кодекс.

Нещодавно українська хіп-хоп виконавиця Alyona Alyona зробила кілька пародій на провокативні фото українських та світових зірок. Серед них була реперка Lizzo, яка прикрила оголене тіло прапором. Таке саме фото зробила Alyona Alyona й наштовхнулась на критику в мережі.

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Олена Мозгова розкритикувала Alyona Alyona

Продюсерку та дружину співака Девіда Аксельрода обурило оголене фото реперки, де вона прикрилась українським прапором. Олена Мозгова наголосила, що її слід покарати.

"А реперка не хоче почитати Кримінальний кодекс України?! Фото-хайп дівчини постити не буду, з естетично-моральних міркувань. Стаття 338 Кримінального кодексу України "Наруга над державними символами". 1. Публічна наруга над Державним Прапором України, Державним Гербом України або Державним Гімном України – карається штрафом від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців або позбавленням волі на строк до трьох років", – заявила Олена Мозгова.

Зірку здебільшого підтримали прихильники в коментарях:

"Огидно було дивитися на цей сором";

"Таких "без честі й поваги", як писав письменник П. Куліш, слід карати! Це неподобство!";

"Її зовнішній вигляд та поведінка гидотні";

"У цієї зірки крім репу, немає нічого в голові".

Нагадаємо, Alyona Alyona вже відреагувала на критику її оголеного фото. Вона наголосила, що не хотіла образити когось і додала, що хотіла показати, наскільки багато в українців подвійних стандартів. Зірка наголосила, що говорить про важливі речі.