Українська реперка Alyona Alyona у підтримку нового альбому Galas спародіювала фото американської співачки Lizzo, де та голою "одягнула" прапор США. Схоже фото зробила реперка, але таку пародію оцінили не всі. Alyona Alyona пояснила, що для неї це подвійні стандарти.

В ефірі програми "Сніданок з 1+1" Alyona Alyona зазначила, що коментарі хейтерів її не зачіпають, а от ціль цього фото та інших порадій – "показати, наскільки в Україні дійсно є багато подвійних стандартів".

До слова Alyona Alyona прикрила голе тіло українським прапором: чому фанати за це розізлились

По-перше, я не хотіла нічиї почуття образити. А по-друге, ці люди живуть у своїй маленькій капсулі такого патріотизму, любові до України і ніколи не були на Майдані і не бачили, що у будь-якому сувенірному магазині продаються труси з прапором України, чим це не паплюження? Для мене це подвійні стандарти. Я говорю про важливі речі,

– наголосила Alyona Alyona.

Вона додала, що вона далі хоче про це говорити і не збирається зупинятись: "Ми зробили галас, вийшов альбом Galas і далі галасу буде ще більше", – підкреслила співачка.

Реакція Alyona Alyona на фото в прапорі

Щодо самого образу Lizzo, то українська виконавиця додала, що для неї американка є взірцем і вона слідкує за її діяльністю вже багато років. Вона каже, що обрала саме таке фото, тому що воно їй близьке, адже вона, як і Lizzo, переживає за свою країну і плекає її.

Для мене ця фотографія, по-перше, мала великий фідбек у моєму серці, тому що це гарно, по-друге, вона провокативна. Тобто увага буде привернута. Мій меседж почує більше людей. Якщо хтось з них образиться, вибачте, я не хотіла вас образити. Але якщо 30% образяться, то 70% – почує цей меседж,

– підсумувала Alyona Alyona.

Кого ще спародіювала "голими" знімками реперка?