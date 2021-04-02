Популярна українська реперка Alyona Alyona приймає себе такою, якою є. Тому не соромиться ділитися відвертими кадрами. Вона оприлюднила нове фото та завела мережу.

Успішна українська реп-виконавиця Alyona Alyona позувала у новій спекотній фотозйомці. Вона розбурхала уяву шанувальників та вкотре довела, що її тіло – прекрасне.

Спекотно Alyona Alyona вразила відвертістю у пікантній фотозйомці: гарячі кадри в білизні

Зухвале фото Alyona Alyona

Артистка позувала на рожевому тлі. Вона постала перед камерою у мереживному бюстгальтері молочного кольору, що допоміг продемонструвати пишні груди. Також реперка засвітила татуювання на руці, про яке розповідала раніше.

Оскільки зірка знялась до пояса, то доповнила спокусливий образ величезною кількістю аксесуарів. Вона прикрасила шию масивними золотистими ланцюжками, а вуха – сережками-кільцями з маленькими перлинами.

Довге темне волосся Alyona Alyona зібрала у високий кінський хвіст. Також вона зробила на обличчі легкий макіяж, підкресливши очі стрілками, а губи – помадою. У підписі до фото реперка пороздумувала про те, як прийняти себе.

"Я щоранку мию очі. Не тільки в ванній водою, а й в соцмережах зображеннями. Я дивлюся на те, що мені подобається, а не на те, що пропонує мені оточуюче суспільство. Як прийняти себе – брати приклад з тих, хто прийняв себе, хто не соромиться самовиражатися і показувати те, що хочеться. В цьому є мистецтво також", – висловилась Alyona Alyona.



Alyona Alyona / Фото з інстаграму Alyona Alyona