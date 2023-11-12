"Може не їж, ти, вже", - Alyona Alyona розповіла про цькування через вагу
Українська реперка Alyona Alyona поділилась, як її булили через зайву вагу в дитинстві. У тому числі це були її батьки.
Співачка здивувала своїх прихильників такою заявою. Вона виклала у своєму інстаграмі фотографії з дитинства та підліткового віку. Там Альону можна побачити з її однолітками.
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Alyona Alyona розповіла, коли її почали цькувати через вагу
Реп-виконавиця зізналась, що не зіштовхувалась з булінгом до шостого класу. За словами Альони, до цього часу вона мала багато друзів, та навіть першу симпатію. Але потім дівчині довелося змінити навчальний заклад, оскільки сім'я перебралась в інше місто. Насмішки почалися, коли вона перейшла у місцеву гімназію. Дівчина була єдиною у такій вазі в класі.
За це старшокласники трохи мене стібали. Був такий хлопець Лев, який міг навіть ногою вдарити по *опі, бо в нас однакові портфелі. А після уроків приставав, бо я мала вже другий розмір грудей у тому віці,
– розказала співачка.
Зірка зазначила, що така комплекція передалась їй від татової родини. Хоча сам батько Альони, її тітка та сестра батька з часом витягнулися. Тому мама й тато знаменитості гадали, що так буде і з нею. Утім, дівчина любила читати читати казки та водночас їсти. Тоді почався справжній булінг.
У суспільстві всі ходили та щось розповідали моїм батькам на загальних застіллях, що я багато їм. У сім'ї – мама просто дивилася таким поглядом, мовчки, але очі її говорили: "Ну, може не їж ти вже, а?". А тато питав, чи пролажу я ще в двері і чи налазить на мене ще одяг",
– поділилась артистка.
Такий вигляд мала Альона в шкільні роки /
Фото з інстаграму співачки
За словами Альони, їй було це дуже образливо, й тому вона їла ще більше. Водночас на цю тему вона з батьками не спілкувалась. Але вирішила про це розповісти, аби пояснити, чому така виросла.
Альона на новорічному святі / Фото з інстаграму співачки
Раніше Alyona Alyona ділилась проблемами зі здоров'ям
- Нещодавно знаменитість розповідала, що хоче приділити увагу своєму здоров'ю. Тому вона почала відвідувати лікарів, здавати аналізи й слідкувати за харчуванням. Деякі проблеми зі здоров'ям пов'язані з постійними стресами та хірургічним втручанням. Відомо, що зараз артистка приймає жіночі гормони. Вона вирішила на певний час взяти паузу в кар'єрі, аби полікуватися.
- Раніше співачка закликала людей любити та приймати себе такими, як вони є, попри те, що кажуть інші люди. Її основний меседж був: "Ваше тіло – ваше діло". На думку Альони, кожна людина сама вирішує, що їй робити зі своєї зовнішністю.
- У лютому реп-виконавиці зробили операцію, але яку саме, не зазначила. Вона розповіла, що зараз багато людей займається самолікуванням, коли перебувають за кордоном. Альона порадила не робити так і звертатися за необхідністю до лікарів. Це допоможе уникнути небажаних наслідків.