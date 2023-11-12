Певица удивила своих поклонников таким заявлением. Она выложила в своем инстаграмме фотографии с детства и подросткового возраста. Там Алену можно увидеть с ее сверстниками.

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Рэп-исполнительница призналась, что не сталкивалась с буллингом до шестого класса. По словам Алены, до сих пор у нее было много друзей, и даже первая симпатия. Но потом девушке пришлось сменить учебное заведение, поскольку семья перебралась в другой город. Насмешки начались, когда она перешла в местную гимназию. Девушка была единственной в таком весе в классе.

За это старшеклассники немного меня стегали. Был такой парень Лев, который мог даже ногой ударить по *опе, потому что у нас одинаковые портфели. А после уроков приставал, потому что у меня уже второй размер груди в том возрасте,

– рассказала певица.

Звезда отметила, что такая комплекция передалась ей от отца. Хотя сам отец Алены, ее тетя и сестра отца со временем вытянулись. Поэтому мама и папа знаменитости полагали, что так будет и с ней. Впрочем, девушка любила читать читать сказки и одновременно есть. Тогда начался настоящий буллинг.

В обществе все ходили и что-то рассказывали моим родителям на общих застольях, что я много ем. В семье – мама просто смотрела таким взглядом, молча, но глаза ее говорили: "Ну, может, не ешь ты уже, а?". А папа спрашивал, прохожу ли я еще в дверь и налезает ли на меня еще одежда",

– поделилась артистка.



Так выглядела Алена в школьные годы /

Фото с инстаграмма певицы

По словам Алены, ей это было очень обидно, и поэтому она ела еще больше. В то же время, на эту тему она с родителями не общалась. Но решила об этом рассказать, чтобы объяснить, почему она такая выросла.



Алена на новогоднем празднике / Фото с инстаграмма певицы

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