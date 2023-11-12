Певица удивила своих поклонников таким заявлением. Она выложила в своем инстаграмме фотографии с детства и подросткового возраста. Там Алену можно увидеть с ее сверстниками.
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Alyona Alyona рассказала, когда ее начали травить из-за веса
Рэп-исполнительница призналась, что не сталкивалась с буллингом до шестого класса. По словам Алены, до сих пор у нее было много друзей, и даже первая симпатия. Но потом девушке пришлось сменить учебное заведение, поскольку семья перебралась в другой город. Насмешки начались, когда она перешла в местную гимназию. Девушка была единственной в таком весе в классе.
За это старшеклассники немного меня стегали. Был такой парень Лев, который мог даже ногой ударить по *опе, потому что у нас одинаковые портфели. А после уроков приставал, потому что у меня уже второй размер груди в том возрасте,
– рассказала певица.
Звезда отметила, что такая комплекция передалась ей от отца. Хотя сам отец Алены, ее тетя и сестра отца со временем вытянулись. Поэтому мама и папа знаменитости полагали, что так будет и с ней. Впрочем, девушка любила читать читать сказки и одновременно есть. Тогда начался настоящий буллинг.
В обществе все ходили и что-то рассказывали моим родителям на общих застольях, что я много ем. В семье – мама просто смотрела таким взглядом, молча, но глаза ее говорили: "Ну, может, не ешь ты уже, а?". А папа спрашивал, прохожу ли я еще в дверь и налезает ли на меня еще одежда",
– поделилась артистка.
Так выглядела Алена в школьные годы /
Фото с инстаграмма певицы
По словам Алены, ей это было очень обидно, и поэтому она ела еще больше. В то же время, на эту тему она с родителями не общалась. Но решила об этом рассказать, чтобы объяснить, почему она такая выросла.
Алена на новогоднем празднике / Фото с инстаграмма певицы
Ранее Alyona Alyona делилась проблемами со здоровьем
- Недавно знаменитость рассказывала, что хочет уделить внимание своему здоровью. Поэтому она начала посещать врачей, сдавать анализы и следить за питанием. Некоторые проблемы со здоровьем связаны с постоянными стрессами и хирургическим вмешательством. Известно, что артистка принимает женские гормоны. Она решила на время взять паузу в карьере, чтобы полечиться.
- Раньше певица призвала людей любить и принимать себя такими, как они есть, несмотря на то, что говорят другие люди. Ее основной месседж был: "Ваше тело – ваше дело". По мнению Алены, каждый человек сам решает, что ему делать со своей внешностью.
- В феврале рэп-исполнительницы сделали операцию, но какую именно, не указала. Она рассказала, что сейчас многие занимаются самолечением, когда находятся за границей. Алена посоветовала не поступать так и обращаться за необходимостью к врачам. Это поможет избежать нежелательных последствий.