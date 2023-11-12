Співачка здивувала своїх прихильників такою заявою. Вона виклала у своєму інстаграмі фотографії з дитинства та підліткового віку. Там Альону можна побачити з її однолітками.

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Реп-виконавиця зізналась, що не зіштовхувалась з булінгом до шостого класу. За словами Альони, до цього часу вона мала багато друзів, та навіть першу симпатію. Але потім дівчині довелося змінити навчальний заклад, оскільки сім'я перебралась в інше місто. Насмішки почалися, коли вона перейшла у місцеву гімназію. Дівчина була єдиною у такій вазі в класі.

За це старшокласники трохи мене стібали. Був такий хлопець Лев, який міг навіть ногою вдарити по *опі, бо в нас однакові портфелі. А після уроків приставав, бо я мала вже другий розмір грудей у тому віці,

– розказала співачка.

Зірка зазначила, що така комплекція передалась їй від татової родини. Хоча сам батько Альони, її тітка та сестра батька з часом витягнулися. Тому мама й тато знаменитості гадали, що так буде і з нею. Утім, дівчина любила читати читати казки та водночас їсти. Тоді почався справжній булінг.

У суспільстві всі ходили та щось розповідали моїм батькам на загальних застіллях, що я багато їм. У сім'ї – мама просто дивилася таким поглядом, мовчки, але очі її говорили: "Ну, може не їж ти вже, а?". А тато питав, чи пролажу я ще в двері і чи налазить на мене ще одяг",

– поділилась артистка.



Такий вигляд мала Альона в шкільні роки /

Фото з інстаграму співачки

За словами Альони, їй було це дуже образливо, й тому вона їла ще більше. Водночас на цю тему вона з батьками не спілкувалась. Але вирішила про це розповісти, аби пояснити, чому така виросла.



Альона на новорічному святі / Фото з інстаграму співачки

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