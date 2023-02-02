Українська артистка Alyona Alyona розповіла, що перенесла серйозну операцію. Вона не зізналась, чого саме стосувалося втручання лікарів, але розповіла про свій стан.

Дивіться також Моє тіло слабке, – Оззі Осборн повідомив, що йде зі сцени через проблеми зі здоров'ям

Alyona Alyona перенесла операцію

Ще напередодні операції реперка натякнула, що її здоров'я погіршилось через самолікування. "Зараз дуже легко почати займатися самолікуванням, тому що: "Ой, ми в Європі, лікар далеко...". Знайте, що в деяких випадках це призводить до поганих результатів, а в деяких - і до летальних. Не робіть цього! Не будьте як я! Йдіть до лікаря!" – зверталась до підписників артистка.

Операція пройшла вчора, 1 лютого. Вже сьогодні Alyona Alyona вийшла на зв'язок та розповіла, що почувається добре. Також вона опублікувала відео з лікарняної палати.

Операція була вчора, зараз зі мною все добре. Подробиці не запитуйте – не буду розповідати. Я жива-здорова, трішечки десь щось болить, але все буде добре. Мені серйозну операцію робили один раз в житті. Це вдруге, я забулася, як це. Що треба лежати, чекати,

– розповіла зірка.

Alyona Alyona перенесла операцію: відео

Додамо, що нещодавно Alyona Alyona зізнавалась, що хоче покидати інстаграм. Вона розповіла, що їй потрібен відпочинок від соціальних мереж. "Я вирішила, що на рік буду брати декілька пауз для себе. Можливо, на місяць для того, щоб перевести дух, відпочити від соцмереж, набратися нових сил і продовжувати вести діалог з підписниками та слухачами", – ділилась артистка.

Зазначимо, що лиш нещодавно з лікарні виписалась близька подруга Alyona Alyona – Jerry Heil. Артистка впала в оркестрову яму під час одного з концертів і зламала ребро. Вона перебувала під наглядом лікарів певний час, а тепер відновлюється та робить тренування.