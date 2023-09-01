Про це Alyona Alyona оголосила в соцмережах. Зірка зізналася, що втомлена та хоче відпочити кілька місяців.

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За словами реперки, концерти за кордоном виснажили її. Тому Alyona Alyona взяла паузу.

Хочу взяти творчу паузу. Не розкриватиму всіх подробиць, лише скажу, що постійний перетин кордону витягнув із мене всі сили – як моральні, так і фізичні, а ще добряче вдарив по здоров'ю,

– написала артистка.

Співачка не планує концерти на наступні кілька місяців. Alyona Alyona присвятить листопад на відновлення сил, а в грудні займеться творчістю.

"Що буде в січні – я ще не вирішила, але точно знаю, що на ці три місяці не зникну з публічного поля. Я буду розповідати, як я, що зі мною, що говорять мої аналізи. Але я не буду давати концерти", – заявила реперка.

Проте вона додала, що може зробити виняток для деяких виступів.

За останні півтора року я дуже мало приділяла часу тому, що турбує особисто мене. Особливо здоров'ю. І пережиті стреси почали вилазити боком – це я можу констатувати точно. Хочу себе "підлампічити",

– відповіла Alyona Alyona.

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