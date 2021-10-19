Оскільки в Україні посилили карантинні обмеження, то ситуація з концертами погіршилася. Багато зірок готувалися до цього, тому не планували багато виступів. Оля Цибульська натомість запланувала відпустку в теплій країні.

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Нові фото Олі Цибульської з сином

Артистка сфотографувалася з Нестором на набережній. Хлопчик смакував кукурудзою, був мокрим після купання. Зіркова матуся постала перед камерою у чорному купальнику. Її волосся також було мокрим після купання та майоріло на вітрі. Зачіску доповнила рожева квітка. А на обличчя Цибульська одягнула сонцезахисні окуляри.



Оля Цибульська з сином на морі / Фото з інстаграму співачки



Оля Цибульська з сином на морі / Фото з інстаграму співачки



Оля Цибульська з сином на морі / Фото з інстаграму співачки

Текст публікації Олі Цибульської:

А з ким в тебе ідеальний відпочинок? Нестор для мене – найбільше щастя та найбільший виклик. Довго не вірила, що така кар'єристка, як я, може відчути більше щастя від чогось, окрім особистих егоїстичних амбіцій. Сина навчив мене, що чиста любов є вищою від соціальних рейтингів. Як круто, що ми разом тут і зараз.

Нагадаємо, нещодавно Оля повернулася з Нідерландів. Там вона була разом із чоловіком і сином. Сім'я чудово провела час втрьох, відпочила від насичених робочих буднів. Цибульській таке перезавантаження з найріднішими було необхідним.