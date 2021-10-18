Популярна українська співачка Тіна Кароль рідко бачиться з 12-річним сином Веніаміном. Але днями вона полетіла до Великої Британії, де вчиться хлопець.
До слова Я зовсім лузер, – Тіна Кароль розповіла про навчання в льотній школі
Нові фото Тіни Кароль з сином
В інстаграм-сторіз Тіна Кароль опублікувала світлини з сином. На фото помітно, що Веніамін помітно підріс та навіть вищий за свою зіркову матусю.
Знаменитість гуляла з сином Лондоном без макіяжу та в повсякденному вбранні. Вона зробила знімок на тлі Тауерського моста. Також фотографувалась з Веніаміном в автівці.
Тіна Кароль з сином / Фото з інстаграм-сторіз
Тіна Кароль з сином / Фото з інстаграм-сторіз
Тіна Кароль з сином / Фото з інстаграм-сторіз
Що відомо про навчання сина Тіни Кароль
- 12-річний Веніамін навчається у Великій Британії, у престижному британському навчальному закладі, що у графстві Дербішир, Repton Preparatory School. Рік навчання сина Тіні Кароль обходиться майже в мільйон гривень.
- Веніамін не живе в гуртожитку закладу, а в українській родині. Про це подбала артистка, адже хотіла, щоб син перебував в українському середовищі.
- Син Тіни Кароль вже обрав напрям, який би хотів вивчати – це музика. Хлопець грає на фортепіано і барабанах, а окрім цього займається фехтуванням і регбі.
- Раніше хлопець розповідав, що навчання дається йому неважко, він швидко знайшов друзів та зміг адаптуватись у чужій країні.