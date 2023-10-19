З Ніною Матвієнко та її чоловіком Петром: Алла Кудлай показала архівні фото 48-річної давнини
Джерело:Алла Кудлай
Днями народна артистка України Алла Кудлай поділилася архівними фотографіями зі свого альбому. Так, вона показала знімок з весілля, яке було в 1975 році.
Серед запрошених гостей на святі була й легендарна Ніна Матвієнко, яка пішла з життя 8 жовтня у віці 75 років. Лише днями рідні, близькі та сотні шанувальників провели артистку в останню путь.
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Алла Кудлай показала спільне фото з Ніною Матвієнко
Співачка поширила архівну фотографію, на якій зафіксовано момент з її весілля. Цей кадр було зроблено 48 років тому. На світлині постали артисти хору ім. Г. Верьовки. Зокрема, Ніна Матвієнко. Цікаво, що тоді їй було 28 років. Крім того, на фото є й чоловік виконавиці, художник Петро Гончар.
Передивляючись архів, знайшла фото свого весілля… Спогади, спогади, спогади… Ми були молодими й все життя було попереду. На фото дівчата з хору ім. Г. Верьовки та покійна Ніна Матвієнко зі своїм чоловіком Петром. Не віриться, сумно. Світла і вічна пам'ять Ніночці,
– зазначила артистка.
Ніна Матвієнко та хор імені Верьовки
- Шлях Ніни Матвієнко в хорі імені Верьовки розпочався за порадою вчительки.
- Після закінчення інтернату майбутня співачка почала працювати на заводі "Хіммаш". Якось Ніна Митрофанівна дізналася про набір дівчат у вокальний ансамбль і вона не вагаючись поїхала на проби. Втім, через автентичний стиль співу Ніні відмовили. А проте, пристрасть до музики в Матвієнко залишилася непохитною. Так, у 1966 році вона все-таки записалася в студію хору імені Верьовки та за два роки, в 1968 році, досягла дивовижного успіху – стала його солісткою.
- Пізніше у 1976 році Алла Кудлай також долучилася до українського народного хору ім. Г. Верьовки. Що цікаво, вона потрапила туди після закінчення інституту поза конкурсом.
- Під час церемонії прощання з легендарною Ніною Матвієнко музиканти хору виконали для народної артистки України християнську молитву "Святий Боже".