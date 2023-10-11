Провести Ніну Матвієнко в останню путь прийшли десятки українців. Серед них – хористи хору імені Верьовки, розповідає 24 Канал.

До слова Я відчуваю її присутність, – Тоня Матвієнко вперше прокоментувала смерть матері

Хор Верьовки заспівав для Ніни Матвієнко

Хористи Національного народного хору імені Григорія Верьовки виконали для Ніни Матвієнко християнську молитву "Святий Боже".

Хористи заспівали для Ніни Матвієнко: відео

Нагадаємо, зараз у Національній філармонії завершується прощання з народною артисткою України Ніною Матвієнко. О 14:30 Героя України поховають на Звіринецькому кладовищі.

Що пов'язувало Ніну Матвієнко та хор імені Верьовки

Ніна Матвієнко вирішила спробувати себе в Українському народному хорі імені Верьовки за порадою викладачки, яка закликала її зайнятися співом. Вона відвідала студію, але після інтернату пішла працювати. Спершу була на заводі табельницею, потім копіювальницею.

Згодом у Житомирській філармонії створювали вокальний гурт – Ніна Матвієнко приїхала на проби, але їй відмовили через автентичну манеру співу. Та вона однаково дуже хотіла співати, а тому ще раз записалась в студію Хору імені Верьовки. Після закінчення у 1968 році Ніна Матвієнко стала його солісткою.