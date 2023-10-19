Среди приглашенных гостей на празднике была и легендарная Нина Матвиенко, которая ушла из жизни 8 октября в возрасте 75 лет. Только на днях родные, близкие и сотни поклонников провели артистку в последний путь.

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Алла Кудлай показала совместное фото с Ниной Матвиенко

Певица распространила архивную фотографию, на которой зафиксирован момент ее свадьбы. Этот кадр был сделан 48 лет назад. На фото появились артисты хора им. Г. Веревки. В частности, Нина Матвиенко. Интересно, что тогда ей было 28 лет. Кроме того, на фото есть и муж исполнительницы, художник Петр Гончар.

Просматривая архив, нашла фото своей свадьбы… Воспоминания, воспоминания, воспоминания… Мы были молоды и вся жизнь была впереди. На фото девочки из хора им. Г. Веревки и покойная Нина Матвиенко со своим мужем Петром. Не верится, грустно. Светлая и вечная память Ниночке,

– отметила артистка.

Нина Матвиенко и хор имени Веревки