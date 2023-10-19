Среди приглашенных гостей на празднике была и легендарная Нина Матвиенко, которая ушла из жизни 8 октября в возрасте 75 лет. Только на днях родные, близкие и сотни поклонников провели артистку в последний путь.
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Алла Кудлай показала совместное фото с Ниной Матвиенко
Певица распространила архивную фотографию, на которой зафиксирован момент ее свадьбы. Этот кадр был сделан 48 лет назад. На фото появились артисты хора им. Г. Веревки. В частности, Нина Матвиенко. Интересно, что тогда ей было 28 лет. Кроме того, на фото есть и муж исполнительницы, художник Петр Гончар.
Просматривая архив, нашла фото своей свадьбы… Воспоминания, воспоминания, воспоминания… Мы были молоды и вся жизнь была впереди. На фото девочки из хора им. Г. Веревки и покойная Нина Матвиенко со своим мужем Петром. Не верится, грустно. Светлая и вечная память Ниночке,
– отметила артистка.
Нина Матвиенко и хор имени Веревки
- Путь Нины Матвиенко в хоре имени Веревки начался по совету учительницы.
- После окончания интерната будущая певица начала работу на заводе "Химмаш". Как-то Нина Митрофановна узнала о наборе девушек в вокальный ансамбль и она не колеблясь уехала на пробы. Но из-за стиля пения Нине отказали. Тем не менее страсть к музыке у Матвиенко осталась непоколебимой. Так, в 1966 году она все-таки записалась в студию хора имени Веревки и за два года, в 1968 году, добилась удивительного успеха – стала его солисткой.
- Позже в 1976 году Алла Кудлай также присоединилась к украинскому народному хору им. Г. Веревки. Что интересно, она попала туда после окончания института вне конкурса.
- Во время церемонии прощания с легендарной Ниной Матвиенко музыканты хора исполнили для народной артистки Украины христианскую молитву "Святой Бог".