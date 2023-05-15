Алла Костромічова повідомила про вагітність: миле фото моделі з чималим животиком

Відома українська модель Алла Костромічова поділилася радісною новиною – зірка вагітна вдруге. Очевидно, що вже незабаром вона стане мамою, адже вже має чималий животик. Модель також виховує 7-річного сина.

Нагадаємо, що Алла Костромічова перебуває у шлюбі з бізнесменом Джейсоном Капоне. Разом вони виховують 7-річного сина Сальваторе.

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Модель символічно у День матері опублікувала в Instagram фото з округлим животиком. Цим знімом Алла Костромічова офіційно підтвердила, що чекає на народження другої дитини.

Ми в очікуванні другої дитини. Я зроблю все можливе, аби ти народився в кращий світ,

– написала зірка.



Алла Костромічова вдруге вагітна / Фото з її інстаграму

У коментарях шанувлаьники та друзі зірки висловили захоплення та привітали майбутню маму з вагітністю:

"Неймовірна Алла… Вітаю від усього серця!"

"Божееее, це прекрасно! Вітаааюю".

"Вітаю, це прекрасна новина".

"Вітаю всю вашу родину з прекрасною подією".

"Так раді за вас. Вітаю!"

"Боже, скільки я спала… Вітаю!"

"Вау, як це добре, вітаю вас! І з днем матері".

Цікаво, що чутки про другу вагітність Костромічової з'явилися ще місяць тому. Модель рекламувала капронові колготки, і підписники запримітили у неї округлий животик. Однак Алла лише тепер офіційно оголосила про другу вагітність.

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