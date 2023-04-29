32-річна британська акторка, відома за роллю Джіні Візлі у фільмах "Гаррі Поттер", стане мамою вперше. Про це вона оголосила на особистій сторінці.
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Бонні Райт стане мамою
Зірка "Гаррі Поттера" та її чоловік Ендрю Локко вперше стануть батьками. Бонні поділилась першими враженнями від вагітності та опублікувала зворушливі кадри з коханим. Подружжя позує на тлі гір, – акторка обрала вільну довгу сукню, що підкреслила її помітний животик.
У нас буде дитина! Дуже раді привести їх на нашу чудову землю. Яка шалена та смиренна подорож — ця вагітність, трансформація, щоб звільняє простір для нового життя,
– розповіла Бонні Райт.
Бонні Райт з чоловіком / Фото з інстаграму Бонні Райт
"Ми з Ендрю не можемо дочекатися, щоб познайомитися з нашою дитиною цього року і стати батьками. Таке відчуття, ніби вони прийшли привітатися у маленькій веселковій кулі на моєму животі".
Бонні Райт з чоловіком / Фото з інстаграму Бонні Райт
Нагадаємо, що лиш нещодавно стало відомо про батьківство "чоловіка" Бонні Райт (Джіні Візлі) – Деніела Редкліффа. Місяць тому папараці помітили кохану актора з вагітним животиком.
Днями журналісти побачили легенду "Гаррі Поттера" з дитячим візочком – тож зробили висновок, що актор вже став батьком. Та подружжя не коментує цю новину, також поки що невідома стать дитини.