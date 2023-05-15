Зазначимо, що про вагітність Лізи чутки ходять давно. Зокрема, в середині лютого вони знялися в рекламному кампейні, де дружина Макацарія спробувала приховати животик за сукнею вільного крою.

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Тепер офіційно відомо, що Іраклі Макацарія вперше стане батьком. Його 21-річна дружина вагітна первістком. Радісною новиною закохані поділилися у своєму Instagram, опублікувавши спільний допис.

"Нас троє", – коротко підписали знімок закохані.



Іраклі Макацарія стане батьком / Фото з його інстаграму

Зіркова парочка показала знімки, на яких Ліза Чічуа позувала у білій обтислій сукні, а Іраклі у джинсах та світлій сорочці. На світлинах чудово видно, що в 21-річної дружини бізнесмена вже чималий животик.

У коментарях зіркове подружжя одразу ж засипали привітаннями:

"Найщиріші вітання! Це щастя".

"Нарешті це стало відомо всім".

"Вітаю вас, ви неймовірні".

"Вагітність ще більше прикрасила вашу дружину".

"Вітаю вас. Ви дуже гарна пара".

"Клас! Найщиріші привітання!"

"Яка гарна жінка. Вагітність додала особливого шарму".

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