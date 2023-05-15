Нагадаємо, що Алла Костромічова перебуває у шлюбі з бізнесменом Джейсоном Капоне. Разом вони виховують 7-річного сина Сальваторе.
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Модель символічно у День матері опублікувала в Instagram фото з округлим животиком. Цим знімом Алла Костромічова офіційно підтвердила, що чекає на народження другої дитини.
Ми в очікуванні другої дитини. Я зроблю все можливе, аби ти народився в кращий світ,
– написала зірка.
Алла Костромічова вдруге вагітна / Фото з її інстаграму
У коментарях шанувлаьники та друзі зірки висловили захоплення та привітали майбутню маму з вагітністю:
- "Неймовірна Алла… Вітаю від усього серця!"
- "Божееее, це прекрасно! Вітаааюю".
- "Вітаю, це прекрасна новина".
- "Вітаю всю вашу родину з прекрасною подією".
- "Так раді за вас. Вітаю!"
- "Боже, скільки я спала… Вітаю!"
- "Вау, як це добре, вітаю вас! І з днем матері".
Цікаво, що чутки про другу вагітність Костромічової з'явилися ще місяць тому. Модель рекламувала капронові колготки, і підписники запримітили у неї округлий животик. Однак Алла лише тепер офіційно оголосила про другу вагітність.
Хто ще з зірок чекає на дитину: останні новини
- Герой 6 сезону шоу "Холостяк" Іраклі Макацарія офіційно після чуток підтвердив, що стане батьком. Він повідомив про це у соцмереж, де опублікував фото з вагітною дружиною Лізою Чічуа. У дівчини вже теж чималий животик.
- Олександра Шульгіна з 1 сезону "Холостяка" знову вагітна. У червні минулого року вона народила доньку Анжеліку, а зараз чекає на другу дитину від американця.
- 32-річна британська акторка Бонні Райт, відома за роллю Джіні Візлі у фільмах "Гаррі Поттер", стане мамою. Вона оголосила про вагітність первістком та показала зворушливі фото з чоловіком.