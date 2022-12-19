Після того, як бойфренд-росіянин Роман Полянський чкурнув у Москву, Аліна Гросу сама не засиджувалася в Чернівцях. Вона полетіла у США вдосконалювати акторські та вокальні навички. Щоправда, дехто вважає, що в Україні вона була потрібніша.

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"Зараз я в LA, підвищую акторську та вокальну кваліфікацію. Благодійністю я не перестаю займатися, частково залишила цю добру справу своїм батькам, все інше мені вдається робити звідси. Хочу, щоб моєю країною і нашими людьми пишалися звідусіль. І де б я не була, хочу залишатися корисною", – поділилася співачка, але підтримали її не всі.

Аліна Гросу в Лос-Анджелесі / Фото з інстаграму співачки

Аліна Гросу відповіла на хейт через поїздку у США

У коментарях Аліні Гросу дорікнули, що любити Батьківщину в безпеці за тисячі кілометрів куди легше, ніж під обстрілами: "Всі ви там, любити країну на відстані легко". Вона ж нагадала, що чи не єдина з артисток, яка ні разу не виїжджала за кордон з лютого, а зараз, каже, повинна наповнитися, щоб знову віддавати.

Я була в Україні всі ці майже 10 місяців, тому ця тема мене не стосується. Я була доки, відчувала, що потрібна не тільки допомога, а ще й моя особиста присутність. Я, напевно, одна з небагатьох, хто був постійно в країні, не виїхав у перші ж дні, а залишався з людьми. А тепер, щоб й іншим допомагати, треба самій щось мати, рости, йти вперед. Я не переїжджаю, а тільки навчаюсь тут,

– спокійно відповіла Аліна Гросу.

Цікаво, що хейтерка співачки тут же перепросила: "Дякую за відповідь, вона справді щира. Вибачте, будь ласка, не хотілось вас образити. Це, мабуть, просто якась вже втома. Ще раз перепрошую. Ви гарна людина".

Скриншот з інстаграму Аліни Гросу

Нагадаємо, ще в листопаді Аліна Гросу показувалася з батьками в Україні. Вона писала: "Коли батьки з тобою в такий час – безцінно. Ця мить обійм вмить зцілює серця. В найщасливішу цю намріяну хвилину не марно я живу своє життя", бо, схоже, саме мама й тато стали її підтримкою після того, як "патріот України" Роман Полянський дременув з Буковини назад у Росію.