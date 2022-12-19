После того, как бойфренд-россиянин Роман Полянский устремился в Москву, Алина Гросу сама не засиживалась в Черновцах. Она улетела в США совершенствовать актерские и вокальные навыки. Правда, некоторые считают, что в Украине она нужнее.

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"Сейчас я в LA, повышаю актерскую и вокальную квалификацию. Благотворительностью я не перестаю заниматься, частично оставила это доброе дело своим родителям, все остальное мне удается делать отсюда. Хочу, чтобы моей страной и нашими людьми гордились отовсюду. И где бы я ни была, хочу оставаться полезной", – поделилась певица, но поддержали ее не все.

Алина Гросу в Лос-Анджелесе / Фото из инстаграма певицы

Алина Гросу ответила на хейт из-за поездки в США

В комментариях Алину Гросу упрекнули в том, что любить Родину в безопасности за тысячи километров куда легче, чем под обстрелами: "Все вы там, любить страну на расстоянии легко". Она же напомнила, что едва ли не единственная из артисток, ни разу не выезжавшая за границу с февраля, а сейчас, говорит, должна наполниться, чтобы снова отдавать.

Я была в Украине все эти почти 10 месяцев, поэтому эта тема меня не касается. Я была, пока чувствовала, что нужна не только помощь, но и мое личное присутствие. Я, наверное, одна из немногих, кто был постоянно в стране, не уехал в первые дни, а оставался с людьми. А теперь, чтобы и другим помогать, нужно самой что-нибудь иметь, расти, идти вперед. Я не переезжаю, а только учусь здесь,

– спокойно ответила Алина Гросу.

Интересно, что хейтерша певицы тут же извинилась: "Спасибо за ответ, он действительно искренний. Извините, пожалуйста, не хотелось вас обидеть. Это, пожалуй, просто какая-то усталость. Еще раз извиняюсь. Вы хороший человек".

Скриншот из инстаграма Алины Гросу

Напомним, еще в ноябре Алина Гросу показывалась с родителями в Украине. Она писала: "Когда родители с тобой в такое время – бесценно. Это мгновение объятия мгновенно исцеляет сердца. В самую счастливую эту намеченную минуту не зря я живу свою жизнь", потому что, похоже, именно мама и папа стали ее поддержкой после того, как "патриот Украины" Роман Полянский уехал из Буковины обратно в Россию.