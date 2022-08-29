Alina Pash виступить на легендарному Burning Man після перформансу на фесті з росіянами
29 серпня 2022 , 14:24Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Alina Pash
Українська співачка Alina Pash виступить на всесвітньо відомому фестивалі Burning Man. На ньому зірка представить Україну.
Співачка Alina Pash продовжує приєднуватися до відомих фестивалів та виступати на концертах по всьому світу. Днями вона оголосила про важливий виступ на легендарному Burning Man.
До слова Українець Нікіта Кузьменко отримав нагороду MTV Video Music Awards 2022
Alina Pash представить Україну на Burning Man
Виконавиця зізналась, що матиме серію виступів на фестивалі. Вона додала, що щаслива представляти Україну.
Я виступатиму на Burning Man! Я щаслива мати нагоду представляти Україну на фестивалі світового значення Burning Man. У мене буде серія виступів,
– повідомила Alina Pash.
Alina Pash та її виступ в Угорщині
- Нещодавно Alina Pash виступила на фестивалі в Угорщині Sziget, де були й російські артисти. На відміну від гурту Kalush Orchestra, які відмовились виходити на одну сцену з росіянами, співачка таки наважилась поїхати туди.
- Виконавиця заявляла, що хотіла, щоб українців почули. На сцені вона продемонструвала політичний перформанс – розрізала портрет Орбана, який тисне руку путіну. "І люди сприйняли це дуже на ура. Саме ті, які є опозицією. Але, звісно, були ті, хто написав: "Більше не вертайся до Угорщини".