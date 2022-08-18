Висвітлювати поточну ситуацію в Україні та життя українців у нових реаліях – дуже важливо. З європейцями потрібно спілкуватися якомога більше. Про це 24 каналу розповіла співачка Alina Pash.

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Захід став черговим майданчиком спротиву російській агресії. Виступ співачки спричинив неабиякий резонанс.

Я знаю, що все молоде покоління голосувало проти Орбана. Їм максимально неприємно, що сьогодні їх асоціюють зі зрадниками світу, що українці не вірять, що вони допомагають Україні. Молоде покоління таки допомагає. Але роспропаганда працює. В Угорщині жахливо корумпований уряд,

– зауважила Pash.

Дівчина розповіла, що угорці підходили до неї та дякували. Вони говорили: "Ого ви сміливі, українці".

"Я повторювала людям фразу Шандора Петефі: "Istenre esküszünk, magyarok. Esküszünk, de nem leszünk többé rabszolgák". Що означає: "Клянемося Богом, угорці. Клянемося, але більше рабами не будемо", – сказала Pash.

Політичний перформанс сприйняли позитивно

Наступного дня усі угорські ЗМІ написали про українку, яка прямо на сцені розрізала портрет Орбана, який тисне руку путіну.

"І люди сприйняли це дуже на ура. Саме ті, які є опозицією. Але, звісно, були ті, хто написав: "Більше не вертайся до Угорщини", – сказала дівчина.

Співачка хотіла, щоб українці, які є фанатами фестивалю, але цьогоріч не змогли його відвідати, могли бути почутими. Їхні відеозвернення транслювали просто під час виступу на сцені. Лунали звертання та заклики:

"Угорський народ точно це не схвалює. Ми знаємо, які ви добрі та щирі. Висловіть владі свою справжню позицію";

Ми знаємо, які ви добрі та щирі. Висловіть владі свою справжню позицію"; "Ви, угорці, можете увійти в історію як єдина європейська країна, яка підтримує зло – путіна та злочинних росіян. Покажіть, що ви за мир та свободу";

– путіна та злочинних росіян. Покажіть, що ви за мир та свободу"; "Саме ви вигадали назву фестивалю "Острів свободи" ;

; "Усім любов";

"Слава Україні".

Як розповіла співачка, вона повністю змінити плейлист на цей виступ. "Я прибрала майже усі запальні пісні. Залишила ті, які мають конкретні повідомлення щодо війни росії проти України. Резонанс був, так. І відео, і пісню "Небратні народи", під час якої розрізався портрет, сприйняли дуже добре. Є багато пісень, які виконуються наполовину українською та англійською. Практично перед кожною піснею я намагалася говорити про важливе", – відзначила дівчина.

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Треба використовувати кожну можливість говорити про війну

На жаль, в Угорщині дуже потужно працює російська пропаганда. Відтак потрібно використовувати будь-яку можливість говорити про війну, вважає Pash.

Люди повинні знати, що сьогодні Україна мужньо протистоїть всесвітньому злу. Натомість кожна країна, яка підтримує агресію росію, є причетною до масових вбивств українців. Терористи мають бути ізольовані від зовнішнього світу, в іншому випадку – наступною ціллю може стати будь-хто.

Наразі у мережі віруситься досить гарний момент. Це остання пісня Witch, де я говорю: "Крові, крові, крові. Ні, не мертвої – живої. Щоб текла, лилась, кипіла. Не вбивала, щоб творила". Ми підпалили кремль, він у нас досить красиво артово палав. Так, я вважаю, що це досить таки сміливо. І закінчувати варто саме таким, сигналом сирени в тому числі. Щоб люди почули, як українці живуть щодня, і наскільки це неприємний звук,

– резюмувала Alina Pash.