Певица Alina Pash продолжает присоединяться к известным фестивалям и выступать на концертах по всему миру. На днях она объявила о важном выступлении на легендарном Burning Man.

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Alina Pash представит Украину на Burning Man

Исполнительница призналась, что будет серию выступлений на фестивале. Она добавила, что счастлива представлять Украину.

Я буду выступать на Burning Man! Я счастлива представлять Украину на фестивале мирового значения Burning Man. У меня будет серия выступлений,

– сообщила Alina Pash.

Burning Man – ежегодное событие независимого искусства, происходящее в США, штат Невада, в пустыне Блэк-Рок 8 дней. Мероприятие начинается в первую минуту последнего понедельника августа и завершается в первый понедельник сентября. Во время кульминации феста сжигают огромное деревянное изваяние человека.

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