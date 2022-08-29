Співачка Alina Pash продовжує приєднуватися до відомих фестивалів та виступати на концертах по всьому світу. Днями вона оголосила про важливий виступ на легендарному Burning Man.

До слова Українець Нікіта Кузьменко отримав нагороду MTV Video Music Awards 2022

Alina Pash представить Україну на Burning Man

Виконавиця зізналась, що матиме серію виступів на фестивалі. Вона додала, що щаслива представляти Україну.

Я виступатиму на Burning Man! Я щаслива мати нагоду представляти Україну на фестивалі світового значення Burning Man. У мене буде серія виступів,

– повідомила Alina Pash.

Зауважимо, Burning Man – щорічна подія незалежного мистецтва, що відбувається в США, штат Невада, в пустелі Блек-Рок 8 днів. Захід розпочинається о першій хвилині останнього понеділка серпня і завершується в перший понеділок вересня. Під час кульмінації фесту спалюють величезну дерев'яну статую людини.

Alina Pash та її виступ в Угорщині