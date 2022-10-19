Що саме сталося Аліна не розповідає. Вона опублікувала кілька фото, де зображена, лежачи на лікарняному ліжку.

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Аліні Гросу зробили операцію

На світлинах артистка зображена дуже втомленою. У дописі Аліна пояснила, що тривалий час не була активною у соцмережах, оскільки в її житті відбувався жах. 17 жовтня дівчині зробили операцію, яка тривала 3,5 години. Однак що саме стало причиною хірургічного втручання, виконавиця не повідомила.

Я не дуже хочу уточнювати, що сталося, але знали б ви, як я всього цього боюся. Зараз почуваюся більш-менш стабільно. Сподіваюся, що якомога швидше повернуся до вас і до нормального життя,

– написала Гросу у публікації.

Для перегляду всіх фото гортайте праворуч:

У коментарях підписники бажають артистці швидкого одужання.

"Одужуй швидше! Ми любимо тебе, наше сонечко!"

"Швидкого одужання! Тримайтеся, все буде добре!"

"Аліно, тримайся, ми з тобою!"

Зазначимо, Аліна Гросу не єдина артистка, яка повідомила про операцію під час війни. Влітку операцію пренесла MamaRika. Вона також не розсекречувала, що стало причиною втручання, але напередодні повідомляла про загострення хронічних хвороб і проблеми зі шлунком.