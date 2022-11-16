27-летняя Алина Гросу крайне редко публикует фото с родителями, а на фоне слухов о разрыве с российским актером Романом Полянским посвятила им целый пост. С начала полномасштабной войны артистка живет с семьей в родных Черновцах, и, похоже, именно мама и папа экс-депутат вытаскивают ее из эмоциональной пропасти после операции и бегства бойфренда в Россию.

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Алина Гросу показала родителей в Украине

Певица обняла маму Анну и отца Михаила для фото и посвятила им стихотворные строчки. Так звезда показала, что ее родные в отличие от любимого в Украине.

Когда родители с тобой в такое время – бесценно. Это мгновение объятия мгновенно исцеляет сердца. В самую счастливую эту намеченную минуту не зря я живу свою жизнь,

– написала Алина Гросу.

Алина Гросу с родителями / Фото из инстаграма певицы