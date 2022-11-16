27-летняя Алина Гросу крайне редко публикует фото с родителями, а на фоне слухов о разрыве с российским актером Романом Полянским посвятила им целый пост. С начала полномасштабной войны артистка живет с семьей в родных Черновцах, и, похоже, именно мама и папа экс-депутат вытаскивают ее из эмоциональной пропасти после операции и бегства бойфренда в Россию.
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Алина Гросу показала родителей в Украине
Певица обняла маму Анну и отца Михаила для фото и посвятила им стихотворные строчки. Так звезда показала, что ее родные в отличие от любимого в Украине.
Когда родители с тобой в такое время – бесценно. Это мгновение объятия мгновенно исцеляет сердца. В самую счастливую эту намеченную минуту не зря я живу свою жизнь,
– написала Алина Гросу.
Алина Гросу с родителями / Фото из инстаграма певицы
- Напомним, в октябре жениха Алины Гросу заметили в Москве. С дочерью Марфой он пришел на премьеру фильма "Петрополис", режиссером которого является фанат войны Валерий Фокин. Он "полностью поддерживает решение руководства РФ начать спецоперацию в Украине".
- Ранее за Романа Полянского заступался Павел Зибров. Он приезжал к родителям Гросу в Черновцы и говорил, что россиянину "сложно находиться на Буковине, но он патриот Украины". "Дай Бог нам таких москалей побольше бы, как муж Алинки. Он морды бьет тем, кто хоть кривое слово скажет против Украины", – выгораживал его певец.