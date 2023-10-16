Я не скандалістка, – Аліна Гросу зізналася, чи спілкується з колишнім чоловіком-росіянином

Українська співачка Аліна Гросу 3 роки тому розлучилася з росіянином Олександром Комковим. Після цього артистка мала стосунки ще з одним росіянином – Романом Полянським. Тепер зірка відповіла, чи спілкується з колишніми партнерами.

Аліна Гросу зазначила, що вона ніколи не була скандалісткою та намагається зберегти дружні стосунки з колишніми. Про це співачка відповіла в інстаграм-сторіс.

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Чи спілкується Гросу з ексчоловіком

Шанувальники поцікавилися в артистки, чи спілкується вона з Олександром Комковим після розлучення. Знаменитість відверто зізналася, що не підтримує з ексчоловіком жодних зв'язків.



Аліна Гросу з Комковим / Фото з інстаграму співачки

Також Аліна Гросу зазначила, що ні з ким не розривала стосунки з конфліктами, тож з колишніми партнерами в неї приятельські відносини.

Якщо ви про колишнього чоловіка, то ні, ніколи. І не бачу взагалі сенсу… А з хлопцями колишніми в мене не було ніколи якихось конфліктних ситуацій. Розходились, бо бачили, що в нас різні шляхи. Я не скандалістка. Спокійні дружні взаємовідносини залишилися,

– пояснила співачка.



Аліна Гросу відповіла про спілкування з колишніми / Скриншот з її інстаграм-сторіс

Чи має Гросу стосунки

Чи не вперше Аліна зізналася, що наразі перебуває в стосунках, хоч і приховує свого обранця.

Стосунки є. Хлопця немає, бо тепер цікавлять чоловіки,

– наголосила артистка.



Аліна Гросу зізналася, чи має стосунки / Скриншот з її інстаграм-сторіс

Днями Гросу поділилася кадрами з коханим. На відео загадковий чоловік ніжно тримав Аліну за руку в кафе, а вона дивилася на нього закоханим поглядом. Крім того, на безіменному пальці співачки світилася каблучка.

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